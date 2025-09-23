Cybersecurity, CRIF: in Italia 1,2 milioni di alert per dati rubati, cresce il rischio frodi

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2025 sono stati inviati circadirelativi all’esposizione di dati personali sul web, a conferma della diffusione del fenomeno e della crescente difficoltà degli utenti nel difendersi da phishing, smishing, vishing e dall’impiego di malware come gli infostealer. Lo rileva l’di, che monitora la vulnerabilità di utenti e aziende.La maggior parte delle(1,15 milioni) riguarda il, che si conferma principale canale di scambio illecito, mentre le esposizioni sull’open web sono salite a 33.700 (+43% sul secondo semestre 2024). Tra i dati più diffusi figurano e-mail, codici fiscali e numeri di telefono.Il quadro italiano non è incoraggiante: il Paese si colloca al 6° posto al mondo per, al 22° pere al 16° in Europa per numeri di, elemento chiave in molte truffe online. Nel 36,4% dei casi gli utenti hanno ricevuto almeno un alert, con Lazio e Lombardia tra le regioni più colpite.Le combinazioni di dati più esposte restano(91,7% dei casi, +15,6%), seguite da(84,9%) e dai dati di carta di credito con(+11,9%). Questo rende più facili frodi finanziarie e campagne di spear phishing personalizzate. Tra gli utenti privati italiani avvisati dai servizi di protezione CRIF, lemaggiormente coinvolte sono quelle dei 51-60 anni (26,7%), seguite dai 41-50 anni (25,6%) a parimerito con gli over 60 (25,6%). Gli uomini costituiscono la maggioranza degli utenti allertati, pari al 64,8%.Secondo CRIF, gli attacchi diventano sempre più sofisticati grazie all’uso dell’, che abilita tecniche come deepfake e voice phishing. "In un contesto in cui l’intelligenza artificiale è diventata una vera e propria arma nelle mani dei criminali informatici, l’educazione digitale resta una leva strategica per la prevenzione. Da anni portiamo avanti progetti di sensibilizzazione, come il gioco Cyberninja per diffondere una maggiore consapevolezza sul phishing o il cortometraggio Il Furto, che racconta le conseguenze del furto d’identità. Oggi più che mai, è necessario promuovere una cultura della sicurezza che coinvolga attivamente ogni persona e azienda. In questo senso, la nuova normativa anti-spoofing introdotta da AGCOM rappresenta un passo importante: obbliga gli operatori a bloccare le chiamate internazionali che utilizzano numeri italiani falsificati, contrastando una delle tecniche più insidiose di truffa telefonica", ha commentato