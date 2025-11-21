Comtel lancia Cyber Sapper: strumento di cybersecurity 100% italiano

(Teleborsa) - Ilrafforza la propria presenza sul mercato della, lanciando il nuovo prodotto: strumento basato su, garantendo in questo modo sicurezza e affidabilità ai dati di aziende e istituzioni.Cyber Sapper fornisce, infatti, una visibilità completa degli asset potenzialmente esposti a rischi, segnala in real time anomalie e vulnerabilità, analizza h24 i rischi (scandagliando anche l’universo del deep e dark web attraverso appositi algoritmi), fornisce reportistica dedicata ai clienti o piani di recovery. Unaprogettata attraverso i più evoluti sistemi di Intelligenza Artificiale, in grado di configurare e simulare migliaia di attacchi mirati."Continuiamo ad investire ed ampliare il nostro business, offrendo soluzioni sempre più complete e all’avanguardia ai nostri clienti. Cyber Sapper rappresenta un importante salto tecnologico nel mondo della cybersecurity, garantendo protezione a player pubblici e privati, attraverso una piattaforma completamente made in Italy. Simili investimenti apportano benefici anche alla marginalità economica della società", dichiara, CEO di Comtel.Uno strumento diche si struttura in tre differenti moduli di indagine che coprono l’intero ciclo della difesa preventiva:(esegue un’analisi estesa della superficie d’attacco aziendale sia interna che esterna e delle vulnerabilità presenti),(approfondisce la conoscenza dell’esposizione digitale e dei potenziali dati compromessi, attraverso fonti OSINT e Dark Web e underground marketplace correlandoli in insights chiari),(valuta la resilienza dell’organizzazione simulando attacchi reali tramite tecniche di Penetration Test e AdversarySimulation).