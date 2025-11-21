Comtel lancia Cyber Sapper: strumento di cybersecurity 100% italiano

(Teleborsa) - Il Gruppo Comtel
rafforza la propria presenza sul mercato della cybersecurity
, lanciando il nuovo prodotto Cyber Sapper
: strumento basato su piattaforma SaaS 100% italiana
, garantendo in questo modo sicurezza e affidabilità ai dati di aziende e istituzioni.
Cyber Sapper fornisce, infatti, una visibilità completa degli asset potenzialmente esposti a rischi, segnala in real time anomalie e vulnerabilità, analizza h24 i rischi (scandagliando anche l’universo del deep e dark web attraverso appositi algoritmi), fornisce reportistica dedicata ai clienti o piani di recovery. Una piattaforma di difesa informatica
progettata attraverso i più evoluti sistemi di Intelligenza Artificiale, in grado di configurare e simulare migliaia di attacchi mirati.
"Continuiamo ad investire ed ampliare il nostro business, offrendo soluzioni sempre più complete e all’avanguardia ai nostri clienti. Cyber Sapper rappresenta un importante salto tecnologico nel mondo della cybersecurity, garantendo protezione a player pubblici e privati, attraverso una piattaforma completamente made in Italy. Simili investimenti apportano benefici anche alla marginalità economica della società", dichiara Fabio Maria Lazzerini
, CEO di Comtel.
Uno strumento di cybersicurezza
che si struttura in tre differenti moduli di indagine che coprono l’intero ciclo della difesa preventiva: SCOUT
(esegue un’analisi estesa della superficie d’attacco aziendale sia interna che esterna e delle vulnerabilità presenti), RECON
(approfondisce la conoscenza dell’esposizione digitale e dei potenziali dati compromessi, attraverso fonti OSINT e Dark Web e underground marketplace correlandoli in insights chiari), STRIKE
(valuta la resilienza dell’organizzazione simulando attacchi reali tramite tecniche di Penetration Test e AdversarySimulation).