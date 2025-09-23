Milano 9:27
Dal 2026 Navigard e SafeDrive: rivoluzione digitale nei controlli stradali
(Teleborsa) - Dal 2026 cambierà radicalmente il modo di monitorare la sicurezza sulle strade italiane. Sulle autostrade arriverà Navigard, il nuovo sistema sviluppato da Autostrade per l’Italia con la Polizia di Stato: una rete integrata di algoritmi, radar, sensori e telecamere capace di raccogliere e analizzare in tempo reale enormi quantità di dati. Oltre a misurare velocità media e istantanea, Navigard peserà i mezzi pesanti, individuerà comportamenti anomali e potrà segnalare immediatamente veicoli contromano, affiancando così l’occhio umano con un controllo digitale costante. Il debutto è previsto sulle prime tratte nel 2026, per poi estendersi entro l’anno successivo all’intera rete gestita da Autostrade per l’Italia.

Sempre dal 2026 è atteso anche SafeDrive, un autovelox intelligente pensato soprattutto per le città. Dotato di telecamere ad alta definizione e led a infrarossi, sfrutterà l’intelligenza artificiale per andare oltre il semplice rilevamento della velocità: potrà infatti riconoscere chi usa il cellulare al volante o viaggia senza cintura di sicurezza. Le infrazioni saranno registrate in automatico, con la targa rilevata al volo e il verbale immediatamente pronto per la notifica.
