UBS multata per 6 milioni a Monaco: carenze nei controlli antiriciclaggio

(Teleborsa) - UBS è stata sanzionata con una multa da 6 milioni di euro dalle autorità di Monaco per ripetute carenze nei controlli antiriciclaggio, tra cui ritardi nella segnalazione di operazioni sospette e verifiche insufficienti sull’origine dei fondi dei clienti.



Secondo il regolatore monegasco, scrive l'agenzia Bloomberg, la filiale della banca svizzera avrebbe presentato diverse criticità operative, tra cui un’organizzazione interna insufficiente per gestire gli alert e lacune nei processi di due diligence. In un caso specifico, una segnalazione su una transazione sospetta è stata inoltrata con un ritardo di 253 giorni.



Le autorità hanno inoltre evidenziato l'accettazione di documentazione non aggiornata o non verificata adeguatamente per alcuni clienti, inclusi materiali ritenuti di dubbia affidabilità. In un’altra operazione da 25 milioni di euro legata a una società offshore, la banca non avrebbe effettuato i controlli richiesti nonostante un alert interno.



La sanzione arriva dopo un’ispezione condotta nel 2024 ed è la prima inflitta a una grande banca internazionale da Monaco da quando il Principato è stato inserito nella "lista grigia" internazionale per carenze nei controlli sul riciclaggio. Le autorità locali stanno cercando di rafforzare il sistema di vigilanza per uscire dalla lista del Financial Action Task Force.



UBS ha dichiarato di essere al vaglio della decisione e ha ribadito l’impegno della sua unità monegasca al rispetto dei più alti standard regolamentari.





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