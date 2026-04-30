Sopra Steria raggiunge 200 milioni di euro di ricavi in settore spaziale con acquisto Starion e Nexova

(Teleborsa) - Sopra Steria, multinazionale francese attiva nel settore tecnologico, ha completato le acquisizioni di Starion e Nexova, dando vita a un player europeo di primo piano nei settori dello spazio e della cybersecurity.



Le acquisizioni di Starion e Nexova rientrano nella strategia di Sopra Steria volta a rafforzare il posizionamento del Gruppo come operatore europeo leader nei servizi digitali sicuri e sovrani, si legge in una nota. Le operazioni rafforzano le attività del Gruppo nei settori dello spazio e della cybersecurity, ampliando la gamma di competenze nell'ingegneria dei sistemi spaziali, nella cybersecurity per infrastrutture critiche, nella sicurezza quantistica e nei servizi gestiti.



Grazie a queste acquisizioni, Sopra Steria raggiunge una massa critica di oltre 200 milioni di euro di ricavi e quasi 2.000 dipendenti nel settore spaziale. L'intensificarsi delle tensioni geopolitiche globali e la crescente rilevanza della sovranità digitale europea offrono prospettive di crescita a doppia cifra per questo settore nei prossimi anni.

Condividi

```