FlowPay abilita pagamenti pagoPA su app IO

(Teleborsa) - Rafforzare l’esperienza di pagamento digitale verso la Pubblica Amministrazione con applicazioni facili da utilizzare, sicure e versatili e una infrastruttura affidabile e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico: è l’obiettivo di FlowPay, fintech specializzata in open banking e soluzioni di pagamento digitale che da oggi abilita su App IO attraverso la sua infrastruttura, i pagamenti pagoPA con BANCOMAT Pay, servizio digitale di Bancomat per le transazioni.



Con questa evoluzione, FlowPay - spiega la nota - consolida il proprio posizionamento come partner tecnologico e infrastrutturale per l’orchestrazione e l’acquisizione dei pagamenti digitali, mettendo a disposizione la propria tecnologia per supportare casi d’uso ad alto impatto come quelli legati ai servizi pubblici digitali.



L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di crescita di FlowPay, costituendo un tassello rilevante nel percorso di espansione dell’azienda e nella sua strategia di rafforzamento lungo la catena del valore dei pagamenti.



L’interazione tra FlowPay e BANCOMAT Pay conferma la centralità di modelli aperti e interoperabili nello sviluppo dei pagamenti digitali in Italia, soprattutto nei contesti in cui semplicità, affidabilità e continuità operativa sono elementi essenziali per l’esperienza dell’utente finale.



“Essere presenti come enabler per i pagamenti PagoPA attraverso BANCOMAT Pay rappresenta per FlowPay un passaggio strategico importante”, ha dichiarato Federico Masi, CEO & General Manager di FlowPay. “Questa integrazione conferma la nostra capacità di abilitare flussi di pagamento affidabili e scalabili, e rafforza il nostro impegno nel costruire infrastrutture semplici, moderne e interoperabili per l’ecosistema dei pagamenti digitali.”







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