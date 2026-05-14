FS Logistix: online il widget 2.0 della piattaforma digitale

(Teleborsa) - Online il nuovo widget 2.0 di fslogistix.com, la prima significativa evoluzione della piattaforma digitale integrata di FS Logistix (Gruppo FS) per accompagnare il cliente verso scelte di trasporto più chiare, consapevoli e sostenibili.



L'applicazione consente di trasformare la richiesta di servizi dell'utente in una proposta dedicata, semplificando l'accesso al network commerciale e offrendo una visualizzazione immediata delle possibili opzioni di trasporto. La nuova release presenta infatti diversi elementi distintivi come la mappa del percorso e la disponibilità di dati pratici relativi a chilometri, tempi, mezzi impiegati e CO2 risparmiata. Con questo ulteriore sviluppo FS Logistix rafforza il percorso di evoluzione della propria interfaccia digitale, confermandone il ruolo a supporto di una logistica sempre più integrata, intermodale e orientata al cliente.



L'annuncio del go live è stato dato dall'Amministratore Delegato Sabrina De Filippis nel corso della partecipazione al convegno "La multimodalità lungo la supply chain: dal produttore al consumatore", nell'ambito della fiera Transpotec Logitec 2026, uno dei principali appuntamenti di riferimento per il settore del trasporto e della logistica.



"Il go live di oggi conferma il ruolo di fslogistix.com come uno dei principali abilitatori della strategia industriale di FS Logistix e del percorso di rafforzamento del presidio del Gruppo lungo l'intera supply chain" - ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix. "In questo modo creiamo un ecosistema integrato in cui infrastrutture, servizi e digitale lavorano insieme per offrire ai clienti soluzioni end-to-end sempre più chiare e accessibili".



Il nuovo widget si inserisce nella traiettoria di crescita di fslogistix.com, piattaforma nata a maggio 2025 per offrire a clienti italiani e internazionali un punto di accesso unico ai servizi logistici end-to-end e per integrare l'intera catena del valore con un approccio client centric. In questa prospettiva, la piattaforma rappresenta uno dei principali abilitatori della strategia industriale di FS Logistix, fondata su digitalizzazione, sostenibilità, intermodalità e apertura al mercato europeo. L'evoluzione della piattaforma digitale, presentata anche in preview a marzo nell'ambito della fiera internazionale di Parigi SITL, si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della presenza di FS Logistix nei principali corridoi europei e nelle geografie considerate prioritarie per lo sviluppo del business.

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