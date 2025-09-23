Milano 9:27
Ennesimo record dell'oro, corre anche l'argento
(Teleborsa) - La corsa dell’oro prosegue inesorabile. Il metallo prezioso ha toccato nuovi massimi storici nelle ultime sedute, superando i 3.750 dollari l’oncia confermando la sua natura di bene rifugio per eccellenza per gli investitori.

Le quotazioni spot del metallo prezioso si sono portate fino a 3.755 dollari e sul Comex, il contratto scadenza dicembre, vede già i 3.800 dollari dopo aver raggiunto un massimo di 3.795 dollari.

In rialzo anche il prezzo dell'argento, sopra i 44 dollari, ai massimi di agosto 2011, altro asset che per natura tende a coprire ancora livelli alti di inflazione in alcune aree economiche.

Sul fronte di politica monetaria, permangono le aspettative di ulteriori tagli dei tassi negli Stati Uniti. A tal proposito, gli investitori guardano al discorso del numero uno della Fed, Jerome Powell, previsto oggi, per cercare di cogliere eventuali segnali sul proseguo della politica della banca centrale statunitense.
