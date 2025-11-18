Bitcoin ai minimi da 7 mesi sotto i 90 mila dollari, Fed incerta e dollaro forte spingono giù anche l’oro

(Teleborsa) -scende sotto ie tocca i livelli minimi da 7 mesi. A pesare è l'incertezza neglisulle prossime mosse dellacon i tassi di interesse e la cautela legata all'attesa per il ritorno alla pubblicazione deidopo la fine dello shutdown che potranno dare un'indicazione sullo stato dell'economia nel Paese. Dai massimi visti nei mesi scorsi, la principale criptovaluta per capitalizzazion é scesa di circa il 30% dal picco di 126 mila dollari toccato alla fine di ottobre. Un trend condiviso anche dall'che sui mercati asiatici nell'ultima seduta ha ampliato le perdite, complice anche il rafforzamento delGli investitori dubitano sempre più di un taglio dei tassi a dicembre, complice la cautela espressa dae da altri membri del, oltre alla carenza di dati macroeconomici dovuta ai ritardi delle statistiche seguiti allo shutdown negli Stati Uniti. Occhi puntati quindi con la pubblicazione deidi, attesi questa settimana.Il comparto delle criptovalute è stato appesantito dal rallentamento deiverso glie da una serie disuiche hanno travolto miliardi di dollari in posizioni a leva. Il deterioramento del sentiment e la volatilità in aumento hanno spinto al ribasso anche leesposte agli asset digitali e i titoli dei miner.Sul fronte dei, il mercato prezza una probabilità crescente di tassi "higher for longer" e questo rende gli asset privi di rendimento meno attraenti rispetto ai. In parallelo, la forza del dollaro ha messo sotto pressione anche platino, argento e rame, che hanno invertito il recupero della scorsa settimana.