Francoforte: in calo Ionos

(Teleborsa) - Pressione su Ionos, che tratta con una perdita del 2,62%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Ionos mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,74%, rispetto a -0,82% del Germany MDAX).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 41,63 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 40,43. L'equilibrata forza rialzista di Ionos è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 42,83.

