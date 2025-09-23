Francoforte: positiva la giornata per K+S

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Kali und Salz
, con una variazione percentuale del 2,35%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di K+S
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 11,9 Euro. Supporto stimato a 11,57. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)