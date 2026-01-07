Francoforte: rosso per K+S

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Kali und Salz
, con una flessione del 2,41%.
La tendenza ad una settimana della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, K+S
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,81 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,28. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)