Milano 13:24
45.645 -0,24%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:24
10.058 -0,64%
Francoforte 13:24
25.049 +0,63%

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per K+S
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Kali und Salz, con una flessione del 2,41%.

La tendenza ad una settimana della compagnia attiva nel settore chimico-biologico è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, K+S è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,81 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,28. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,34.

