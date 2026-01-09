Milano 13:35
45.692 +0,04%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:35
10.097 +0,52%
Francoforte 13:35
25.252 +0,50%

Francoforte: balza in avanti K+S

(Teleborsa) - Avanza Kali und Salz, che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di K+S. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,84 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 12,63. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12,49.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
