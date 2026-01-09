Francoforte: balza in avanti K+S

(Teleborsa) - Avanza Kali und Salz
, che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di K+S
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,84 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 12,63. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)