Francoforte: balza in avanti K+S

Kali und Salz

Germany MDAX

compagnia attiva nel settore chimico-biologico

K+S

(Teleborsa) - Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,84 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 12,63. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12,49.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)