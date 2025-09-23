Milano
14:18
42.586
+0,38%
Nasdaq
22-set
24.761
0,00%
Dow Jones
22-set
46.382
+0,14%
Londra
14:18
9.243
+0,17%
Francoforte
14:18
23.625
+0,42%
Martedì 23 Settembre 2025, ore 14.34
Francoforte: positiva la giornata per Porsche
Francoforte: positiva la giornata per Porsche
23 settembre 2025 - 09.50
Balza in avanti il
colosso tedesco delle auto sportive
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,64%.
Porsche
+2,42%
