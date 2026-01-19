Stellantis, Berenberg alza il target price. Downgrade per BMW e Renault

Stellantis

(Teleborsa) - Berenberg hailsu, colosso italo-francese dell'automotive, adai precedenti 9,5 euro, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo. La revisione del giudizio è arrivata all'interno di un report sul settore europeo, dove il broker prevede che il 2026 registrerà la prima crescita degli utili del comparto in tre anni, supportata da piattaforme economicamente vantaggiose e da un ciclo prolungato di motori ibridi e a combustione interna. Intanto, i rivali cinesi continuano a rappresentare una minaccia per le case automobilistiche tradizionali, viene sottolineato.Tra gli altri giudizi, è arrivato una "" da "Buy" per(TP a 38 euro da 45) e per(TP a 92 euro). Target price alzato su(a 63 euro da 60) e su(a 118 euro da 113) e abbassato su(a 47 euro da 48)