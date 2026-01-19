Stellantis, Berenberg alza il target price. Downgrade per BMW e Renault

(Teleborsa) - Berenberg ha incrementato
il target price
su Stellantis
, colosso italo-francese dell'automotive, a 10 euro per azione
dai precedenti 9,5 euro, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo. La revisione del giudizio è arrivata all'interno di un report sul settore europeo, dove il broker prevede che il 2026 registrerà la prima crescita degli utili del comparto in tre anni, supportata da piattaforme economicamente vantaggiose e da un ciclo prolungato di motori ibridi e a combustione interna. Intanto, i rivali cinesi continuano a rappresentare una minaccia per le case automobilistiche tradizionali, viene sottolineato.
Tra gli altri giudizi, è arrivato un downgrade
a "Hold
" da "Buy" per Renault
(TP a 38 euro da 45) e per BMW
(TP a 92 euro). Target price alzato su Mercedes-Benz
(a 63 euro da 60) e su Volkswagen
(a 118 euro da 113) e abbassato su Porsche AG
(a 47 euro da 48)