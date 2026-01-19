Milano 17:35
Francoforte: calo per Porsche Automobil Holding
(Teleborsa) - Ribasso per la holding impegnata nel settore automobilistico, che presenta una flessione del 3,20%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Porsche Automobil Holding rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario tecnico di Porsche Automobil Holding mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 36,05 Euro con area di resistenza individuata a quota 36,57. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 35,78.

