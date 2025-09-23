Milano 14:18
42.586 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:18
9.243 +0,17%
Francoforte 14:18
23.625 +0,42%

Francoforte: scambi al rialzo per Krones

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Krones
(Teleborsa) - Seduta positiva per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, che avanza bene dell'1,82%.

L'andamento di Krones nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Krones mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 122,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 123,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 121,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```