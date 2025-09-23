New York: acquisti a mani basse su Diamondback Energy

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore americano di petrolio e gas naturale
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,14%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Diamondback Energy
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,47%, rispetto a +1,68% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 140,7 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 147,5. L'indebolimento di Diamondback Energy
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 136,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)