Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:24
24.700 -0,25%
Dow Jones 18:24
46.415 +0,07%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: acquisti a mani basse su Diamondback Energy

Migliori e peggiori
New York: acquisti a mani basse su Diamondback Energy
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore americano di petrolio e gas naturale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,14%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Diamondback Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,47%, rispetto a +1,68% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 140,7 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 147,5. L'indebolimento di Diamondback Energy è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 136,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```