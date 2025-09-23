New York: andamento negativo per Atlassian

(Teleborsa) - Pressione sulla società di software australiana
, che tratta con una perdita del 2,83%.
Lo scenario su base settimanale di Atlassian
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Atlassian
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 164,2 USD con tetto rappresentato dall'area 168,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 162,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)