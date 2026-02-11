New York: Atlassian scende verso 84,18 USD

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di software australiana
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,95% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Atlassian
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 84,18 Dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 90,88. Il peggioramento di Atlassian
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 81,89.
