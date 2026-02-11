Milano 15:55
New York: Atlassian scende verso 84,18 USD

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di software australiana, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,95% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Atlassian, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 84,18 Dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 90,88. Il peggioramento di Atlassian è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 81,89.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
