Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 17:35
25.556 -1,79%
Dow Jones 17:35
48.873 -0,29%
Londra 17:29
10.171 +0,16%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

Pesante sul mercato di New York Atlassian

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York Atlassian
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di software australiana, che soffre con un calo dell'11,58%.

La tendenza ad una settimana di Atlassian è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Atlassian resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 124,5 USD. Supporto visto a quota 114,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 134,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```