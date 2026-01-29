Pesante sul mercato di New York Atlassian

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di software australiana
, che soffre con un calo dell'11,58%.
La tendenza ad una settimana di Atlassian
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Atlassian
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 124,5 USD. Supporto visto a quota 114,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 134,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)