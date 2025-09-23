Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:25
24.696 -0,26%
Dow Jones 18:25
46.413 +0,07%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: balza in avanti Boeing

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti, Industria
New York: balza in avanti Boeing
Rialzo marcato per il colosso dell'aereonautica, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.
Condividi
```