Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:26
24.696 -0,26%
Dow Jones 18:26
46.414 +0,07%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: ingrana la marcia Halliburton

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,77%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Halliburton evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Halliburton rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Halliburton è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 24,28 USD, mentre il primo supporto è stimato a 23,24. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
