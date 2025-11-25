Milano 16:35
42.647 +0,82%
Nasdaq 16:35
24.710 -0,66%
Dow Jones 16:35
46.684 +0,51%
Londra 16:35
9.593 +0,61%
Francoforte 16:35
23.411 +0,74%

Eurozona: ingrana la marcia l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: ingrana la marcia l'EURO STOXX Construction & Materials
In forte aumento il comparto costruzioni europeo, che con il suo +2,04% avanza a quota 795,22 punti.
Condividi
```