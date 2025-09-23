Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:27
24.693 -0,27%
Dow Jones 18:27
46.416 +0,07%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: scambi negativi per Nvidia

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Nvidia
Seduta in ribasso per il chipmaker, che mostra un decremento dell'1,86%.
Condividi
```