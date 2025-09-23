PLATINUM del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Nuovo spunto rialzista per il metallo bianco-argenteo, che guadagna bene e porta a casa un +1,28%.
Tecnicamente, il platino è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.438,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.390,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.486,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)