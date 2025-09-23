Milano 9:28
42.339 -0,20%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:29
9.249 +0,24%
23.644 +0,50%

PLATINUM del 22/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Nuovo spunto rialzista per il metallo bianco-argenteo, che guadagna bene e porta a casa un +1,28%.

Tecnicamente, il platino è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.438,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.390,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.486,5.


