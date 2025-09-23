Milano
Martedì 23 Settembre 2025, ore 18.47
USA, Indice Fed Richmond in settembre
23 settembre 2025 - 16.35
USA,
Indice Fed Richmond in settembre pari a -17 punti
, in calo rispetto al precedente -7 punti (la previsione era -5 punti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
