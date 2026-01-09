Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:48
25.772 +1,04%
Dow Jones 19:48
49.511 +0,50%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

USA, Apertura cantieri in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Apertura cantieri in settembre
USA, Apertura cantieri in settembre pari a 1,31 Mln unità, in aumento rispetto al precedente 1,29 Mln unità (la previsione era 1,33 Mln unità).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```