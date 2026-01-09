Milano
17:35
45.719
+0,10%
Nasdaq
19:48
25.772
+1,04%
Dow Jones
19:48
49.511
+0,50%
Londra
17:35
10.125
+0,80%
Francoforte
17:35
25.262
+0,53%
Venerdì 9 Gennaio 2026, ore 20.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Apertura cantieri in settembre
USA, Apertura cantieri in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
09 gennaio 2026 - 14.55
USA,
Apertura cantieri in settembre pari a 1,31 Mln unità
, in aumento rispetto al precedente 1,29 Mln unità (la previsione era 1,33 Mln unità).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
USA, Apertura cantieri (MoM) in settembre
USA, permessi edilizi settembre -0,2%, apertura cantieri -4,6%
Appuntamenti macroeconomici del 9 gennaio 2026
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 5 gennaio 2026
Altre notizie
Permessi edilizi USA (MoM) in settembre
USA, Vendite industria (MoM) in settembre
USA, Vendite ingrosso (MoM) in settembre
USA, Indice CFNAI in settembre
USA, Scorte industria (MoM) in settembre
USA, Scorte ingrosso (MoM) in settembre
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto