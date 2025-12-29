Appuntamenti macroeconomici: settimana del 29 dicembre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 29/12/2025
16:00 USA
: Vendita case in corso (preced. 76,3 punti)
16:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,9%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2 Mln barili; preced. -1,27 Mln barili)
16:30 USA
: Indice Fed Dallas (preced. -10,4 punti)
18:00 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -169 Mld piedi cubi; preced. -167 Mld piedi cubi) Martedì 30/12/2025
09:00 Spagna
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,8%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,4%)
15:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)
15:45 USA
: PMI Chicago (atteso 39,5 punti; preced. 36,3 punti) Mercoledì 31/12/2025
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -5%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 214K unità) Venerdì 02/01/2026
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,8%)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 49,2 punti; preced. 49,6 punti)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))