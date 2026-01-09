Milano 17:35
Fed, Barkin crescita dell'occupazione a dicembre è stata "modesta"

(Teleborsa) - La crescita dell'occupazione negli Stati Uniti a dicembre è stata "modesta" e ha mostrato che le aziende al di fuori di un ristretto gruppo di settori come l'assistenza sanitaria e quelle associate allo sviluppo di piattaforme di intelligenza artificiale rimangono riluttanti ad assumere. Lo ha detto il presidente della Fed di Richmond, Tom Barkin, parlando con i giornalisti, secondo quanto riporta Reuters.

"Ciò è molto in linea con le aziende con cui sto parlando, ovvero che il contesto di basse assunzioni persiste - ha spiegato - In parte è dovuto all'incertezza. In gran parte alla produttività".

"Ma è difficile trovare aziende al di fuori dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale o dell'assistenza sanitaria che parlino di assunzioni, ha detto Barkin.

I dati del Bureau of Labor Statistics pubblicati oggi hanno mostrato che i datori di lavoro hanno creato 50.000 posti di lavoro il mese scorso e il tasso di disoccupazione è sceso al 4,4%.
