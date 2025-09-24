Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 22:00
24.504 -0,31%
Dow Jones 22:00
46.121 -0,37%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,31%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 24.503,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,31%
L'indice dei titoli tecnologici USA segna un mediocre -0,31%, terminando gli scambi a 24.503,57 punti.
Condividi
```