Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:13
25.812 +0,18%
Dow Jones 20:13
49.539 +0,07%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,58%

Il Nasdaq-100 apre a 25.616,81 punti

Frazionale ribasso per l'indice dei titoli tecnologici USA, in flessione dello 0,58%, dopo un'apertura a 25.616,81.
