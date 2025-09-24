Milano 13:19
Francoforte: andamento negativo per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione su le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che tratta con una perdita dell'1,87%.

L'andamento di Volkswagen AG Pref nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 90,97 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 92,43. Il peggioramento di Volkswagen AG Pref è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 90,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
