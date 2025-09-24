Milano 13:19
Francoforte: calo per Merck KGaA

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca, in flessione del 2,29% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck KGaA evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società chimico-farmaceutica rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di breve periodo di Merck KGaA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 110,1 Euro. Rischio di discesa fino a 107,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 112,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
