Milano 13:26
42.985 -1,79%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:26
9.542 -1,38%
Francoforte 13:26
23.251 -1,44%

Francoforte: si concentrano le vendite su Merck KGaA

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Merck KGaA
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca, che mostra un decremento dell'1,94%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck KGaA evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società chimico-farmaceutica rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Merck KGaA. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 114,7 Euro. Primo supporto visto a 112,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 112,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```