Francoforte: si concentrano le vendite su Merck KGaA

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca
, che mostra un decremento dell'1,94%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck KGaA
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società chimico-farmaceutica
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Merck KGaA
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 114,7 Euro. Primo supporto visto a 112,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 112,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)