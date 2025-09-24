Francoforte: in calo Evonik Industries

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Evonik Industries
, che mostra un decremento del 2,33%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evonik Industries
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Evonik Industries
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 15,01 Euro. Prima resistenza a 15,27. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)