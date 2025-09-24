Milano 11:17
42.373 -0,25%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:17
9.211 -0,13%
Francoforte 11:16
23.578 -0,14%

Francoforte: in calo Evonik Industries

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Evonik Industries
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Evonik Industries, che mostra un decremento del 2,33%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evonik Industries, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Evonik Industries si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 15,01 Euro. Prima resistenza a 15,27. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 14,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```