Francoforte: performance negativa per Auto1

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Auto1
, con una flessione dell'1,83%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Auto1
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 28,22 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 27,76. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 27,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)