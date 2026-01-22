Milano 11:32
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Auto1

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Auto1, in guadagno del 3,51% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Auto1 rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 29,13 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 28,51. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 28,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
