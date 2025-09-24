Milano 11:19
42.373 -0,25%
Nasdaq 23-set
24.580 0,00%
Dow Jones 23-set
46.293 -0,19%
Londra 11:19
9.212 -0,12%
Francoforte 11:18
23.578 -0,14%

Londra: movimento negativo per Barclays

Composto ribasso per la holding bancaria inglese, in flessione del 2,04% sui valori precedenti.
