STM, Barclays incrementa target price e conferma Underweight

(Teleborsa) - Barclays
ha incrementato a 21 euro
per azione (dai precedenti 20 euro) il target price
su STMicroelectronics
, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, confermando la raccomandazione
"Underweight
" sul titolo.
La raccomandazione è confermata "a causa delle persistenti preoccupazioni relative alle aspettative di margine lordo", si legge nella ricerca. Barclays prevede margini lordi del 32,9% nel primo trimestre, che si espandono al 36,3% nel quarto trimestre del 2026, rispetto al consenso del 33,5%/37%. Inoltre, prevede una guidance sui ricavi per la crescita stagionale nel primo trimestre. Non viene previsto che STM fornisca guidance per l'anno fiscale 2026
, ma se lo facesse, prevede una crescita dei ricavi del 10%, ovvero 12,9 miliardi di dollari.