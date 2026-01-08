STM, Barclays incrementa target price e conferma Underweight

Barclays

STMicroelectronics

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 20 euro) ilsu, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, confermando la" sul titolo.La raccomandazione è confermata "a causa delle persistenti preoccupazioni relative alle aspettative di margine lordo", si legge nella ricerca. Barclays prevede margini lordi del 32,9% nel primo trimestre, che si espandono al 36,3% nel quarto trimestre del 2026, rispetto al consenso del 33,5%/37%. Inoltre, prevede una guidance sui ricavi per la crescita stagionale nel primo trimestre., ma se lo facesse, prevede una crescita dei ricavi del 10%, ovvero 12,9 miliardi di dollari.