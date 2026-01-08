Milano 10:50
STM, Barclays incrementa target price e conferma Underweight

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Barclays ha incrementato a 21 euro per azione (dai precedenti 20 euro) il target price su STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, confermando la raccomandazione "Underweight" sul titolo.

La raccomandazione è confermata "a causa delle persistenti preoccupazioni relative alle aspettative di margine lordo", si legge nella ricerca. Barclays prevede margini lordi del 32,9% nel primo trimestre, che si espandono al 36,3% nel quarto trimestre del 2026, rispetto al consenso del 33,5%/37%. Inoltre, prevede una guidance sui ricavi per la crescita stagionale nel primo trimestre. Non viene previsto che STM fornisca guidance per l'anno fiscale 2026, ma se lo facesse, prevede una crescita dei ricavi del 10%, ovvero 12,9 miliardi di dollari.
