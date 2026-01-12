Londra: netto calo registrato da Barclays

holding bancaria inglese

Barclays

FTSE 100

Barclays

(Teleborsa) - Scende sul mercato la, che soffre con un calo del 4,21%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4,709 sterline. Rischio di discesa fino a 4,598 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,819.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)