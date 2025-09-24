New York: andamento rialzista per ARM Holdings

(Teleborsa) - Avanza la società tech inglese che progetta chip
, che guadagna bene, con una variazione del 3,38%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ARM Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di ARM Holdings
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 142,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 147,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 139,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)