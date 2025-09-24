New York: calo per Electronic Arts

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società statunitense attiva nel settore dei videogiochi
, in flessione del 3,61% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Electronic Arts
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Electronic Arts
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 173,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 164,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 182.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)