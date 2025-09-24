Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 19:01
24.454 -0,51%
Dow Jones 19:01
46.151 -0,31%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

New York: calo per Electronic Arts

Migliori e peggiori
New York: calo per Electronic Arts
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società statunitense attiva nel settore dei videogiochi, in flessione del 3,61% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Electronic Arts è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Electronic Arts è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 173,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 164,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 182.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
