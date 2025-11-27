UniCredit, operazione SRT da 1,945 miliardi di euro con PGGM in Austria

UniCredit

(Teleborsa) -hanno concluso un', relativa a un portafoglio di prestiti alle imprese e alle PMI, che permetterà alla banca di aumentare i finanziamenti. L'operazione, denominata "Project ARTS Belvedere 2025", segna il ritorno di UniCredit Bank Austria come emittente nel mercato del trasferimento significativo del rischio (SRT) e rafforza ulteriormente la posizione dicome uno degli attori SRT più attivi e innovativi in Europa.Il progetto ARTS Belvedere 2025 si basa sulla stretta collaborazione tra UniCredit Group e PGGM e rappresenta il, dopo il completamento di ARTS Silver-2 realizzato in Bulgaria nel 2025 e di ARTS Morava nella Repubblica Ceca nel 2024Il portafoglio di riferimento del progetto ARTS Belvedere 2025, del valore di 1,945 miliardi di euro, è costituito da. La struttura del capitale comprende tranche retained first loss e senior, nonché una tranche second loss garantita da PGGM per conto del suo cliente PFZW, il fondo pensione olandese per il settore sanitario."ARTS Belvedere 2025 conferma ulteriormente l'efficacia della strategia di UniCredit in materia di efficienza patrimoniale, garantendo un significativo beneficio sia a livello di banca che di gruppo - ha commentato- Con questa operazione abbiamo ampliato con successo il nostro framework SRT all'Austria e ne abbiamo rafforzato lo sviluppo nella regione CEE. Si tratta della nostra sesta operazione SRT nella regione, a conferma dell'ampia copertura geografica della nostra attività SRT oltre all'Italia e alla Germania. Desidero ringraziare PGGM per essere stato un partner affidabile in questo importante progetto".