Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 20:47
24.484 -0,39%
Dow Jones 20:47
46.157 -0,29%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

New York: giornata depressa per Jabil

Pressione sul fornitore di componenti e circuiti elettronici, che tratta con una perdita del 3,61%.
