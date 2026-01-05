Crolla a New York Jabil

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di componenti e circuiti elettronici
, che tratta in perdita del 6,44% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Jabil
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Jabil
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 241,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 216,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 266,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)