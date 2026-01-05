Crolla a New York Jabil

fornitore di componenti e circuiti elettronici

Jabil

S&P-500

Jabil

(Teleborsa) - Ribasso per il, che tratta in perdita del 6,44% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 241,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 216,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 266,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)