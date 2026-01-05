Milano 5-gen
45.847 +1,04%
Nasdaq 5-gen
25.401 +0,77%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 5-gen
10.005 +0,54%
Francoforte 5-gen
24.869 +1,34%

Crolla a New York Jabil

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di componenti e circuiti elettronici, che tratta in perdita del 6,44% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Jabil è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Jabil rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 241,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 216,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 266,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
