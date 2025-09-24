New York: netto calo registrato da Illumina

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica
, che tratta in perdita del 4,07% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Illumina
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 98,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 93,83. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 92,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)