Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 19:01
24.454 -0,51%
Dow Jones 19:01
46.151 -0,31%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

Migliori e peggiori
New York: netto calo registrato da Illumina
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica, che tratta in perdita del 4,07% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Illumina rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 98,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 93,83. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 92,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
