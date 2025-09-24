Milano 17:35
42.423 -0,13%
Nasdaq 20:48
24.481 -0,40%
Dow Jones 20:48
46.150 -0,31%
Londra 17:35
9.250 +0,29%
Francoforte 17:35
23.667 +0,23%

New York: scambi negativi per IDEXX Laboratories

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per IDEXX Laboratories
Retrocede il leader mondiale nello sviluppo di servizi ed esami di laboratorio per animali, con un ribasso del 2,90%.
Condividi
```