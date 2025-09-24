New York: si concentrano le vendite su Micron Technology

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di microchip
, che tratta con una perdita del 3,50%.
Il trend di Micron Technology
mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Micron Technology
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 165 USD e primo supporto individuato a 157,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 172,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)