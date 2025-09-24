New York: si concentrano le vendite su Micron Technology

produttore di microchip

Micron Technology

Nasdaq 100

Micron Technology

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 3,50%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 165 USD e primo supporto individuato a 157,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 172,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)