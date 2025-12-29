New York: risultato positivo per Micron Technology

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di microchip
, in guadagno del 2,47% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Micron Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,7%, rispetto a +0,54% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
La tendenza di breve di Micron Technology
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 296,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 282,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 309,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)