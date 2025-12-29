Milano 17:35
New York: risultato positivo per Micron Technology

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di microchip, in guadagno del 2,47% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Micron Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,7%, rispetto a +0,54% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


La tendenza di breve di Micron Technology è in rafforzamento con area di resistenza vista a 296,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 282,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 309,6.

